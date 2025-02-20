Будет ли свернута помощь Украине от США: Мусиенко назвал возможный замысел новой администрации

Очень важна стратегия США относительно того, какой они видят поддержку Украины. Сейчас об этом еще не известно. Пакеты помощи нашему государству при администрации Дональда Трампа еще не объявлялись.

Однако это не означает, что помощь от Штатов будет остановлена, но, возможно, она будет уменьшена, чтобы Европа выделяла больше средств. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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США могут уменьшить помощь

Александр Мусиенко отметил, что Украина продолжает получать помощь от Штатов, которая была заложена еще администрацией экс-лидера Джо Байдена. Положительным сигналом для нашего государства можно считать то, что Трамп не возражает против того, чтобы Европа закупала у США вооружение для Украины.

Но такие решения и заявления, которые звучат, говорят о том, что возможно, Штаты готовятся к тому, чтобы уменьшить выделение средств для помощи Украине, и хотят, чтобы европейские страны выделяли больше средств, закупали это вооружение в США. Деньги им нужны при любых условиях. Поэтому думаю, запрещать продажу не будут,

– предположил он.

Возможно, этот ход свидетельствует о том, что администрация Трампа хотела бы, чтобы именно за европейские средства в дальнейшем осуществлялось обеспечение Украины. Однако пока ничего не известно.

"Думаю, для того, чтобы активизировать Европу, им тоже стоит задуматься. Потому что это уже явный жест и ход о том, что США будут выделять средства на регионы Дальнего Востока. Они могут перераспределять расходы в сторону Транстихоокеанского региона для того, чтобы там останавливать и сдерживать Китай", – считает военнослужащий.

Вероятно, для европейцев это сигнал о том, что Штаты постепенно могут играть меньшую роль в обеспечении стратегической стабильности в Европе. Этот шаг от администрации Трампа должен стимулировать европейские страны действовать быстрее, перераспределять больше расходов на производство вооружений и боеприпасов.

"Это свидетельствует о том, что реализуется постепенно или планируется к реализации стратегия о том, что Штаты могут уменьшать свое военное присутствие в Европе. Это уже подкрепляется и будущими расходами, будущим финансированием, которое будет сокращаться", – добавил Мусиенко.