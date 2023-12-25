Спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально выступает за поддержку Украины. Хотя на самом деле другие убеждения, ведь еще до того, как сесть в кресло спикера, настаивал против оказания помощи Киеву.

Джонсон может остаться в истории либо как политик, бросивший Украину, либо законодатель, справившийся с ситуацией, несмотря на все сложности. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что имя Джонсона обязательно попадет в учебник истории. Однако в каком именно качестве пока неизвестно.

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Слова расходятся с делами

По словам общественного деятеля, спикер может стать тем политиком, который приведет всех к столу переговоров и таким образом решит проблемы США.

А может стать тем государственным деятелем, который привел к власти "величайшего лидера всех времен", и сыграл такую большую роль – либо как Иоанн-баптист, либо – Дмитрий Медведев. В этом случае "величайшим" политиком является Дональд Трамп, а Джонсон – рядом с ним, как Санчо Панса. Все зависит от того, кем Майк Джонсон себя считает и кем видит,

– предположил Рашкин.

На сегодняшний день у Джонсона только изменилась риторика, но действия – нет. Сейчас он говорит, что поддерживает Украину и голосует против помощи ей.

"Очень благодарим, мистер Джонсон. Но это не является работой спикера, так же как быть верующим человеком, не значит просто провозглашать религиозные вещи. Это значит проживать жизнь, которая подтверждает его религиозные идеалы. А с этим у Джонсона большие проблемы", – отметил он политический деятель.

Майк Джонсон позиционирует себя глубоко верующим человеком (он протестант) и поклонником "традиционных ценностей" . Он выступал инициатором судебных разбирательств по ограничению прав ЛГБТК+, а также против абортов.

Он напомнил, что Джонсон вместе с 17-летним сыном используют специальное приложение, которое, в случае если кто-то из них смотрит порно, предупреждает об этом другого.

Не знаю, какое отношение это имеет к государственному деятелю и можно ли такому человеку доверять, но мне немного страшновато и отвратительно,

– подчеркнул Рашкин.

Поэтому от Майка Джонсона не стоит ожидать ничего хорошего по отношению к Украине. Он говорит прекрасные вещи об украинском государстве, но нужно это доказывать делами.

Что известно о Майке Джонсоне