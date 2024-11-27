Европе не нужно любить Украину, чтобы в дальнейшем помогать ей, Туск

С первых дней полномасштабного вторжения союзники поддерживают Украину. Премьер Польши Дональд Туск сделал заявление по этому поводу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что лучшей защитой польских и европейских границ является поддержка Украины, но при этом симпатизировать нашему государству не обязательно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Холодный интерес

По словам польского политика, в Европе все хотят мира, но это должен быть справедливый мир с соблюдением территориальной целостности Украины.

Не надо любить Украину, не надо больших слов о солидарности и примирении, достаточно просчитанный, холодный интерес Польши и Европы, чтобы и дальше помогать Украине,

– объяснил Туск.

По его словам, в их интересах, чтобы Украина выстояла и вышла победно из этой конфронтации.

Он отметил, что Европа будет гораздо безопаснее, если Украина будет независимой, сильной и готовой в дальнейшем противодействовать российской агрессии.

Он подчеркнул, что здесь не имеют значения никакие сантименты или ресентименты.