Повышение тарифов: действительно ли это поможет в восстановлении энергосистемы

Тариф на свет вырос с 1 июня. Однако, особо увидеть эффект от этого не удастся.

Об этом 24 Каналу заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что 85% денег, которые получит энергорынок благодаря повышению цен, направят для "Энергоатома". Еще 15% – для "Укргидроэнерго".

К теме Тариф на свет с 1 июня: какой будет цена для населения и бизнеса и повлияет ли это на отключение

Пойдут ли деньги на восстановление

Объекты последнего имеют существенные повреждения. Есть необходимость восстанавливать и работать.

"Энергоатом" от обстрелов не страдал, и не было там никаких разрушений. Поэтому эта часть денег безусловно вряд ли попадет в процесс восстановления и восстановления генерационных мощностей,

– сказал Харченко.

Повышение тарифа на свет

Тариф для населения с 1 июня составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Ранее он был 2,64 гривны. В то же время в Министерстве энергетики заявили, что сейчас рыночная стоимость одного киловатт-часа – более 7,5 гривен.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что дополнительные средства, которые получат благодаря повышению тарифа, направят на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации. Она добавила, что повышение цен – это вынужденный шаг. Его единственная причина – значительные потери украинской энергосистемы из-за атак России.

В то же время некоторые граждане могут получить частичную компенсацию за ЖКУ. Программа предусмотрена для тех украинцев, которые безвозмездно предоставляют свое жилье ВПЛ.

Также для некоторых категорий людей предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Например, это касается многодетных семей и пенсионеров.