Понятия "поселок городского типа" больше не будет: Зеленский подписал соответствующий закон

Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий такое понятие как "поселок городского типа" или же сокращенно ПГТ. Теперь такие населенные пункты будут называть "поселок".

Соответствующий закон Рада приняла еще в конце июля. Он отменяет некоторые устаревшие нормы регулирования, принятые еще в Советском Союзе – в 1981 году.

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Что предусматривает новый закон

Владимир Зеленский 24 октября подписал закон "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины". Его цель – упростить отнесение населенных пунктов к категории городов, поселков, сел, а также предусматривает ряд других изменений.

Согласно документу, теперь все населенные пункты, имеющие компактную застройку, если численность их населения превышает 10 тысяч жителей, будут иметь статус города. Поселения, где есть усадебная застройка и численность населения свыше 5 тысяч жителей будут называться поселками.

При этом официально понятия "поселок городского типа" больше не существует в админустройстве Украины. Не подпадающие под новые нормы города не планируют превращать в поселки.

Места проживания людей, которые не имеют постоянного населения и не относящиеся к категории "населенный пункт", будут называться поселениями.

Запрет УПЦ МП

На днях Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, предусматривающий запрет на функционирование религиозных организаций, связанных с Россией. Прежде всего, это касается деятельности УПЦ МП в Украине.

Большинство депутатов поддержали решение. 17 народных избранников не голосовали. Против законопроекта проголосовали 14 нардепов: 11 от "Платформы за жизнь и мир" и 3 от "Восстановления Украины".

Для вынесения законопроекта на повестку дня депутаты почти два месяца собирали подписи под обращением к Руслану Стефанчуку. В конце концов, 5 октября удалось набрать необходимые 226 подписей нардепов.