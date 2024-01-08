Понтонный мост россиян приплыл в Украину: в ГПСУ рассказали, что с ним будут делать дальше

Украинские пограничники днем ранее обнаружили понтонный мост оккупантов, который двигался по реке Десна неподалеку от границы с Россией. Пока решается вопрос, что с ним делать и может ли он быть полезным для Вооруженных Сил.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он добавил, что угрозы большой плавучий объект не составляет.

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Детали о понтонном мосте

В Черниговской области по реке Десна наряды пограничников заметили неизвестный плавучий объект. Андрей Демченко отметил, что остановился он примерно в 14 километрах от границы – присоединился к берегу и сел на мель.

Объект осмотрели пограничники – оказалось, что это понтонный мост россиян. Оккупанты использовали его для неизвестных целей на территории России. В то же время защитники решают, что же делать с плавучим объектом.

Саперы его осмотрели. Угрозы он не представляет. Поэтому в дальнейшем будет приниматься решение относительно его демонтажа или дальнейшего использования,

– отметил Демченко.

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