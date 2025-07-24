Зафиксировано попадание в 11 локациях: Россия ночью запускала по Украине ракеты и более 100 БПЛА

В ночь на 24 июля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БПЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно об атаке по Украине ночью 24 июля?

В ночь на 24 июля россияне атаковали 107-ю средствами воздушного нападения.

Так, этой ночью враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Брянск,

Курск,

Шаталово,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда, Гвардейское – ТОТ Крыма.

Атакована Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области,

– сообщают в ВС.

В Воздушных силах отметили, что по предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами ПВО сбито/подавлено 1 крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 13-ти БПЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях,

– указали там.



Сбитые цели во время атаки / Инфографика Воздушных сил