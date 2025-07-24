Зафиксировано попадание в 11 локациях: Россия ночью запускала по Украине ракеты и более 100 БПЛА
- Российские войска ночью 24 июля выпустили по Украине 4 ракеты и 103 ударные БПЛА.
- Зафиксировано попадание 3 ракет и 13 дронов в 11 локациях.
- Под удар попали Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.
В ночь на 24 июля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БПЛА типа "Шахед".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Россияне запускали ударные дроны и ракеты, есть погибшие, – Зеленский о ночной атаке
Что известно об атаке по Украине ночью 24 июля?
В ночь на 24 июля россияне атаковали 107-ю средствами воздушного нападения.
Так, этой ночью враг атаковал 4-мя крылатыми ракетами Искандер-К и 103-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Брянск,
- Курск,
- Шаталово,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда, Гвардейское – ТОТ Крыма.
Атакована Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области,
– сообщают в ВС.
В Воздушных силах отметили, что по предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами ПВО сбито/подавлено 1 крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 13-ти БПЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях,
– указали там.