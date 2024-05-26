Россияне атаковали Жмеринку в Винницкой области: есть пострадавшие, повреждены 10 домов
Источник:ГСЧС
В Жмеринке Винницкой области в результате падения обломков вражеского ударного дрона повреждены 3 жилых дома, 7 частных жилых домов и несколько авто. Пострадали 3 человека.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) по состоянию на утро 26 мая.
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"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто", – говорится в сообщении.
Чрезвычайники отметили, что из квартир эвакуировали 40 человек.
Спасатели оказали помощь пострадавшим на месте атаки / Фото ГСЧС
На месте происшествия работали психологи ГСЧС. В то же время пострадавшие от госпитализации отказались.
В Службе уточнили, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей пострадавшего дома.
Последствия атаки в Жмеринке: видео
Россия атаковала Винницкую область: главное
- Во время российской массированной комбинированной атаки в ночь на 26 мая в Винницкой области произошло попадание в жилой дом.
- Руководитель Винницкой ОВА сообщал о трех пострадавших, у которых медики диагностировали легкую степень тяжести.