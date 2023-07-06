Попадание в дом во Львове: обнародовали видео с места событий

6 июля 2023, 05:06
Читати новину українською

Источник:

Максим Козицкий

В ночь на 6 июля во время ракетной атаки по Львову пострадал жилой дом. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал жуткие видео с места событий.

На кадрах видно, что верхнего этажа дома практически нет. На его месте – руины.

Читайте также Ракетный удар по Львову: что известно о пострадавших

Больше всего пострадал верхний этаж дома

Россия прицельно бьет по жилым домам,
– прокомментировал Козицкий.

Он также поблагодарил все службы, которые оперативно выехали на место и помогают людям.

Смотрите видео с места попадания по многоэтажке во Львове:
 

 

К теме Во Львове ракета попала в многоэтажку: появились ужасающие кадры с места прилета

По словам Козицкого, разрушения – очень сильные. В квартирах многих соседних домов ударной волной выбило окна.

Ранее о трагедии сообщил и мэр города Андрей Садовый. Он рассказал, что люди находятся под завалами и подчеркнул, что едет на место. Также сейчас у дома находится и Максим Козицкий.

Что известно о ракетном обстреле Львова

  • Ночью 6 июля воздушная тревога звучала по всей Украине. Около 02:30 жители Львова услышали первые мощные звуки взрывов.
  • Впоследствии в ОВА сообщили, что вражеская ракета попала в многоквартирный дом, там вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать. На место происшествия оперативно выехали спасатели и медики.
  • Мэр Львова Садовый в 05:50 сообщил, что в результате попадания погибли 3 человека, также есть раненые.
Автор: Ірина Пундор