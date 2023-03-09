Попали ракетой "Кинжал": подробности ракетных ударов в Киеве
Источник:КГВА
Российские террористы ночью 9 марта массированно атаковали Украину ракетами. Взрывы прогремели и в Киеве. К сожалению, есть попадания.
По предварительным данным, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Об этом сообщили в КГВА.
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Враг выпустил практически все типы своего воздушного вооружения
Тревога в столице звучала почти 7 часов. За это время россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – от "Shahed" и до всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО удары крылатыми ракетами и беспилотниками по Киеву не допущены.
Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается,
– сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
В настоящее время в Киеве действуют частичные экстренные отключения электроэнергии. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им уже оказывают медицинскую помощь. Кроме того, остатки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется, отметили в КГВА.
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Кратко о последствиях массированной атаки россиян
- Ночью 9 марта по всей Украине раздалась воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах в разных областях.
- К сожалению, в результате прилета в Золочевской общине Львовской области погибли четыре человека. В частности, двое мужчин и столько же женщин.
- Оккупанты нанесли множественные удары по Днепропетровщине беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть прилеты в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.
Предварительно, из-за массированной атаки один человек погиб, двое – пострадали. Все подробности выясняют.
- Бойцы Путина попали в энергообъект в Одесской области. Кроме того, в результате обстрела разрушены жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес около 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине.