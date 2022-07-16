Попали в сельхозпредприятие: россияне ударили по одному из сел Черкасской области
Источник:телеграм Игоря Табурца
российские оккупанты 16 июля нанесли ракетный удар по Черкасской области. Атаковал враг одно из сел Чигиринской территориальной общины.
россияне атаковали свиноферму
Враг попал по гражданской инфраструктуре. Информацию уже подтвердили в Черкасской ОВА.
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Во время воздушной тревоги два взрыва в одном из сел Чигиринской теробщины. Враг попал в сельхозпредприятие,
– сообщил председатель ОВА Игорь Табурец.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Однако сельскохозяйственная техника уничтожена. Также пострадал скот.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Впоследствии в полиции Черкасской области сообщили, что враг атаковал свиноферму. В результате ракетного удара пострадали несколько свиней.
Заметим, воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 16:22. Через полчаса местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небо поднялся дым. Информацию о ракетных обстрелах ОВА подтвердила уже после отбоя. Добавим, что в общей сложности тревога в области длилась полтора часа.
Угроза массовых ударов
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что располагает информацией о массовых ракетных ударах по Украине. Он призвал население реагировать на сирены и не выходить из укрытий, пока не будет отбоя.
Добавим, что к утру 16 июля россияне запустили ракеты с самолетов стратегической авиации по Одессе. Смертоносные снаряды Х-101 попали по гражданской инфраструктуре – в склад производственно-торговой компании. Обломок ракеты ранил 30-летнего мужчину в голову.
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Накануне вечером 15 июля враг атаковал Днепр. Ракета попала в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш". На месте происшествия разгорелся сильный пожар. К сожалению, 3 человека погибли, а еще 15 – пострадали. Атаковали город ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95, вылетевших над Каспийским морем.
К теме смотрите видео о последствиях ракетного удара по Одессе: