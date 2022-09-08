Зимой россияне попытаются накопить резервы, но мы готовимся к этому, – Вениславский

Россия потеряла множество военных на войне в Украине. Кремль пытается любыми способами увеличить численность своих вооруженных сил.

Об этом 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, заметно, что за более чем 6 месяцев россия устала от войны, которую сама же и развязала.

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Как отметил Вениславский, зимой интенсивность боевых действий будет минимальной.

Планы россиян на зиму

Не исключено, что оккупанты могут использовать эту условную паузу для того, чтобы подготовиться к новому наступлению.

Россия использует спад военных действий зимой, чтобы накопить резервы и попытаться достигать хоть каких-то целей на территории Украины. Но мы к этому готовимся,

– подчеркнул представитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Он добавил, что даже если врагу удастся накопить новые силы, не стоит ожидать каких-либо негативных сценариев развития событий на территории Украины.

"Командование ВСУ понимает угрозы и к этим угрозам полностью готово", – сказал Вениславский.

Когда ждать поставки оружия по ленд-лизу

В октябре должен заработать ленд-лиз. По мнению Вениславского, уже в октябре – ноябре Украина может получить первые обещанные поставки вооружения по этой программе.

"Наши партнеры своими заявлениями и действиями продемонстрировали полную поддержку Украины. Я не думаю, что возможны какие-либо изменения в ближайшее время", – отметил Вениславский.

Ситуация на фронте

Народный депутат также анонсировал хорошие новости с фронта .

Есть хорошие ожидания ближайших событий. Те события, которые происходили в течение последних 2 – 3 дней, позволяют этому оптимизму сохраняться,

– подчеркнул он.

Вениславский добавил, что российские захватчики стремительно теряют свои позиции, в частности, в Харьковской области.

"Оккупанты не имеют возможности и потенциала отвоевывать то, что они потеряли", — отметил он.

Федор Вениславский рассказал о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

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