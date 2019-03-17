Попытка России сдвинуть границы, – МИД Германии об оккупации Крыма

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что оккупация Крыма Россией – это роковое нарушение международного права.

Соответствующее сообщение обнародовал МИД страны. Ведомство подчеркивает, что такое уже длится пять лет.

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"Это было попыткой России сдвинуть границы с использованием военной силы. Тот, кто так действует, разрушает доверие и ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования", – заявил Маас.

... Wer so handelt, zerstört Vertrauen und stellt die Grundregeln eines friedlichen Miteinanders in Frage." 2/2 https://t.co/i72qccHtMd — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 17, 2019

Осуждение оккупации Крыма Россией высказала и представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Она также назвала захват Крыма "нарушением международного права. Кроме того, по ее словам, это "прямой вызов для международной безопасности с серьезными последствиями для международного правового порядка", который должен защищать территориальную целостность и суверенитет всех государств. Одновременно политик подчеркнула, что нарушения международного права Россией привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море.

Как Россия оккупировала Крым?Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине уже шел Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.



16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.