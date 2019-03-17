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      Попытка России сдвинуть границы, – МИД Германии об оккупации Крыма

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      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас / Getty Images

      Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что оккупация Крыма Россией – это роковое нарушение международного права.

      Соответствующее сообщение обнародовал МИД страны. Ведомство подчеркивает, что такое уже длится пять лет.

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      "Это было попыткой России сдвинуть границы с использованием военной силы. Тот, кто так действует, разрушает доверие и ставит под вопрос основные правила мирного сосуществования", – заявил Маас.

      Осуждение оккупации Крыма Россией высказала и представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Она также назвала захват Крыма "нарушением международного права. Кроме того, по ее словам, это "прямой вызов для международной безопасности с серьезными последствиями для международного правового порядка", который должен защищать территориальную целостность и суверенитет всех государств. Одновременно политик подчеркнула, что нарушения международного права Россией привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море.

      Как Россия оккупировала Крым?Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине уже шел Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.

      16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

      как разворачиваются события вокруг годовщины аннексии крыма:
      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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