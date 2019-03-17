Спроба Росії зрушити кордони, – МЗС Німеччини про окупацію Криму

Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив, що окупація Криму Росією – це фатальне порушення міжнародного права.

Відповідне повідомлення оприлюднило МЗС країни. Відомство підкреслює, що таке вже триває п’ять років.

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"Це було спробою Росії зрушити кордони з використанням військової сили. Той, хто так діє, руйнує довіру та ставить під питання основні правила мирного співіснування", – заявив Маас.

... Wer so handelt, zerstört Vertrauen und stellt die Grundregeln eines friedlichen Miteinanders in Frage." 2/2 https://t.co/i72qccHtMd — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 17, 2019

Засудження окупації Криму Росією висловила й представниця Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Вона також назвала захоплення Криму "порушенням міжнародного права. Крім того, за її словами, це "прямий виклик для міжнародної безпеки з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку", який повинен захищати територіальну цілісність і суверенітет усіх держав.

Водночас політикиня підкреслила, що порушення міжнародного права Росією призвели до небезпечного зростання напруженості в Керченській протоці та Азовському морі.

Як Росія окупувала Крим? Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні ще тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.



16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.