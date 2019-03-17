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      Спроба Росії зрушити кордони, – МЗС Німеччини про окупацію Криму

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      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас
      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас / Getty Images

      Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголосив, що окупація Криму Росією – це фатальне порушення міжнародного права.

      Відповідне повідомлення оприлюднило МЗС країни. Відомство підкреслює, що таке вже триває п’ять років.

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      "Це було спробою Росії зрушити кордони з використанням військової сили. Той, хто так діє, руйнує довіру та ставить під питання основні правила мирного співіснування", – заявив Маас.

      Засудження окупації Криму Росією висловила й представниця Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Вона також назвала захоплення Криму "порушенням міжнародного права. Крім того, за її словами, це "прямий виклик для міжнародної безпеки з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку", який повинен захищати територіальну цілісність і суверенітет усіх держав.

      Водночас політикиня підкреслила, що порушення міжнародного права Росією призвели до небезпечного зростання напруженості в Керченській протоці та Азовському морі.

      Як Росія окупувала Крим? Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні ще тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму. 

      16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії. 

      як розгортаються події навколо річниці окупації криму:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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