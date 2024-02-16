Попытки России потерпели фиаско: Данилов рассказал об успехах по получению оружия

Состоялось 14 февраля 19 заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участники обсудили вопросы поставки оружия и техники Украине и другие важные темы.

В частности партнеры согласовали планы по усилению Украины системами ПВО и ракетами к ним, а также обеспечение ВСУ артиллерийскими системами и снарядами. Кроме того, Украине должны по графику передать истребители F-16. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 24 Каналу, что консолидированная поддержка Украины со стороны западных партнеров – это ответ России на ее, в частности, информационную войну против нашей страны.

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Все договоренности рано или поздно выполняются

В последнее время часто российские пропагандисты рассказывали, что западные страны не будут дальше помогать Украине, ведь партнеры немного устали от войны. Однако этого не произошло. Наоборот заседания проходят на соответствующем уровне.

Все попытки России внести раздор в страны, которые помогают Украине, потерпели фиаско,

– уверен секретарь СНБО.

Он отметил, что все договоренности, которые есть с нашими партнерами, обязательно рано или поздно выполняются. Если есть задержки, то они являются чисто техническими – по тем или иным причинам.

"Я более чем уверен, что в 2024 году мы получим обещанные дроны, истребители F-16 и много другой техники и средств поражения врага. Это позволит ВСУ продвигаться вперед – к нашей победе", – отметил Алексей Данилов.

Военная помощь Украине: важное

В Брюсселе 15 февраля проходит двухдневный Совет Украина – НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что 20 стран согласовали создание Коалиции по разминированию взрывоопасных предметов.

Также, по словам Столтенберга, в польском городе Быдгощ будет работать совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр для украинских военных. Здесь они смогут обучаться и тренироваться вместе с коллегами из стран-членов НАТО.

Также Канада выделит 44 миллионов долларов на Коалицию по развитию потенциала ВВС Украины. Средства будут направлены на обеспечение поставок соответствующего оборудования и материалов для истребителей F-16. Речь идет о запасных частях, станции вооружения, авионических компонентах и боеприпасах.

В то же время Германия присоединилась к бронетанковой коалиции по поддержке Украины. Берлин должен передать ВСУ в 2024 году в 3 – 4 раза больше артиллерийских боеприпасов, чем в 2023-м. Германия планирует направить 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов.