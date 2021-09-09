Пора выставлять счет, – председатель Запорожской ОГА обвинил Россию в нашествии медуз

Нашествие медуз летом 2021 года испортило курортный сезон в Кирилловке. Местная власть убеждена, что основанием для катастрофы стало уменьшение объемов воды из Кубани и Дона. Поэтому виновной в ситуации в Запорожье является Россия.

Медузы в Азовское море, в частности в курортную Кирилловку, зашли с Черного моря и заполонили все пляжи. За убытки местных предпринимателей из-за сорванного сезона председатель Запорожской ОГА Александр Старух предложил выставить счет России.

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"Нам причинили рекреационный вред. Виновникам время выставить счета и за отобранный Крым, и за сорванный курортный сезон", – предложил Старух.

Причины нашествия медуз

С председателем Запорожской ОГА согласился директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик. Он отметил, что основная причина нашествия медуз в Азовском море – повышение солености водоема.

Этот процесс происходит из-за аномальной солнечной активности и уменьшения объема пресной воды из рек. Основной массив пресной воды поступал из российских рек Дон и Кубань, тогда как из украинских рек в Азовское море попадает лишь 4 кубометра пресной воды ежегодно.

С Дона и Кубани поступал 41 кубометр воды ежегодно,

– подчеркнул Воловик.

Сейчас с российской стороны поступает гораздо меньше пресной воды. Россия берет ее из рек на полив, поэтому в Приазовье она поступает в гораздо меньших количествах. В результате Приазовский регион стал одним из самых засушливых в Украине.

В то же время поднялся уровень солености воды в Азовском море – за 2 года с 10 до 16 промилле. Поэтому сформировалась естественная для размножения медуз среда.

Нашествие медуз в Кирилловке: последние новости

В Запорожской области туристическое побережье все лето 2021 года страдало от медуз. От нежелательных гостей отдыхающих не защищали ни специальные сетки, ни "братские могилы" на берегу.

Впоследствии туристам запретили выносить медуз на сушу. В песке они разлагались и наполняли пляжи невероятной вонью.

Отдельные отдыхающие устроили на берегу жестокое развлечение. Они устроили "бой" медузами.

В Кирилловке нашли способ решить проблемы с нашествием медуз, выбрасыванием водорослей на берег и повышением солености воды. Для этого владельцы заведений на побережье строят бассейны с подогревом, а с 1 октября в Запорожской ОГА заработает отдел туризма.