Пора выставлять счет, – председатель Запорожской ОГА обвинил Россию в нашествии медуз
Источник:"Риа Мелитополь"
Нашествие медуз летом 2021 года испортило курортный сезон в Кирилловке. Местная власть убеждена, что основанием для катастрофы стало уменьшение объемов воды из Кубани и Дона. Поэтому виновной в ситуации в Запорожье является Россия.
Медузы в Азовское море, в частности в курортную Кирилловку, зашли с Черного моря и заполонили все пляжи. За убытки местных предпринимателей из-за сорванного сезона председатель Запорожской ОГА Александр Старух предложил выставить счет России.
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"Нам причинили рекреационный вред. Виновникам время выставить счета и за отобранный Крым, и за сорванный курортный сезон", – предложил Старух.
Причины нашествия медуз
С председателем Запорожской ОГА согласился директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик. Он отметил, что основная причина нашествия медуз в Азовском море – повышение солености водоема.
Этот процесс происходит из-за аномальной солнечной активности и уменьшения объема пресной воды из рек. Основной массив пресной воды поступал из российских рек Дон и Кубань, тогда как из украинских рек в Азовское море попадает лишь 4 кубометра пресной воды ежегодно.
С Дона и Кубани поступал 41 кубометр воды ежегодно,
– подчеркнул Воловик.
Сейчас с российской стороны поступает гораздо меньше пресной воды. Россия берет ее из рек на полив, поэтому в Приазовье она поступает в гораздо меньших количествах. В результате Приазовский регион стал одним из самых засушливых в Украине.
В то же время поднялся уровень солености воды в Азовском море – за 2 года с 10 до 16 промилле. Поэтому сформировалась естественная для размножения медуз среда.Обратите внимание! В Кирилловке нашли способ решить проблемы с нашествием медуз, выбрасыванием водорослей на берег и повышением солености воды. Для этого владельцы заведений на побережье строят бассейны с подогревом, а с 1 октября в Запорожской ОГА заработает отдел туризма.
Нашествие медуз в Кирилловке: последние новости
- В Запорожской области туристическое побережье все лето 2021 года страдало от медуз. От нежелательных гостей отдыхающих не защищали ни специальные сетки, ни "братские могилы" на берегу.
- Впоследствии туристам запретили выносить медуз на сушу. В песке они разлагались и наполняли пляжи невероятной вонью.
- Отдельные отдыхающие устроили на берегу жестокое развлечение. Они устроили "бой" медузами.