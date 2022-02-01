Пора закончить с шантажом Кремля – Пионтковский
Источник:24 канал
Кремль не выполняет базовые положения минских договоренностей. Напротив, Россия использует эти соглашения в своих захватнических целях.
В то же время, Украина призывает их вернуться хотя бы к выполнению базового требования – прекращению огня. Однако, как заявил в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский, этого можно добиться только с помощью классической заморозки конфликта.
К теме Россия будет поднимать ставки максимально высоко, – Стефанишина
Кремль шантажирует мир
По словам Пионтковского, Путин не полезет в Украину, потому что якобы понимает, что будет больно, однако если не пойдут на его интерпретацию минских договоренностей – он угрожает, что накажет другим способом. В частности, так возникла идея предоставлять оружие ОРДЛО.
С этим шантажом пора закончить,
– подчеркнул российский публицист.
По его мнению, Москва сейчас в таком состоянии, что с удовольствием приняла бы сейчас "10 шагов к миру". Он отметил, что согласен с утверждением Алексея Данилова о том, как трактует Москва минские договоренности – это разрушение украинской государственности. Однако отказаться от этих договоренностей – это не слишком выигрышная позиция.Обратите внимание! В министерстве иностранных дел России заявили, что военная ситуация в Европе и мире дошла до опасного предела.
Как отметил Пионтковский, у Украины достаточно военной силы для того, чтобы противостоять наступлению России, однако ее пока мало, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса и Крым.
Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео
Россия шантажирует Украину: главные факты
- 25 января Верховная Рада обратилась в ООН и ЕС из-за шантажа России.
- В Финляндии назвали требования России "шантажом".
- Экс-посол Украины в США подтвердил, что шантаж со стороны России продолжается.