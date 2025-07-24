Поражена логистика и есть раненые: в Одесской области Россия также атаковала порты и железную дорогу

Российские оккупанты ночью 24 июля в очередной раз атаковали Одесскую область. Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре региона - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

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Что известно о последствиях атаки врага по Одессе?

Алексей Кулеба сообщил, что в результате атаки на Одесскую область поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

К сожалению, есть раненые. Людям оказывают необходимую помощь, продолжается спасательная операция.

Среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших. По словам чиновника, персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.

Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочную технику, административные помещения. Часть оборудования уничтожена,

– сообщил Кулеба.

Последствия атаки России по Одесской области / Фото ГСЧС, из телеграмма Алексея Кулебы

Также указывается, что есть разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Вследствие действий вражеской армии пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы.

На местах работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий.

Кроме этого, разрушена инфраструктура Укрзализныци. Так, в результате атаки уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.

"Россияне продолжают прицельные обстрелы по гражданским инфраструктурным объектам и железнодорожному подвижному составу", – отметили в Укрзализныце.

В компании подчеркнули, что ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.

"Однако, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал. Сейчас активно восстанавливаем разрушенные объекты", – сообщили там.