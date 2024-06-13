ССО поразили редкую станцию связи россиян: какие проблемы теперь будут у врага

Впервые в истории Силы специальных операций поразили российскую новейшую станцию связи Р-416ГМ. В результате удара у россиян появились серьезные проблемы на одном из участков фронта.

Какие трудности возникли у оккупантов и как вражеский командный центр управляет войсками на передовой – в эфире 24 Канала объяснил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Проблема радиусом 100 километров

По словам военного эксперта, российский командный центр может управлять войсками на фронте несколькими методами:

спутниковая связь . Вместо систем Starlink оккупанты имеют геостационарные спутники. Украинская армия с помощью РЭБ уже выводила их из строя;

. Вместо систем Starlink оккупанты имеют геостационарные спутники. Украинская армия с помощью РЭБ уже выводила их из строя; кабельная связь . Говорится об оптоволоконном кабеле, но это довольно дорого. Их преимущественно используют для стационарных пунктов;

. Говорится об оптоволоконном кабеле, но это довольно дорого. Их преимущественно используют для стационарных пунктов; радиорелейная связь. Его применяют, когда нужно что-то быстро развернуть. Или ставится на специальные вышки, но это опять-таки дорого и долго. Или используется мобильная система, например Р-416ГМ. Она подъезжает, делает ретрансляцию, поднимается мачта со всеми антеннами, которые моментально начинают работать.

Россияне понимают, что зенитно-ракетный комплекс HIMARS бьет ракетой GMRLS до 85 километров. Были случаи, когда российские командные пункты были уничтожены с помощью HIMARS на расстоянии 90 – 100 километров от линии боевого соприкосновения. Поэтому россияне как можно дальше их располагают.

"И когда говорят, что была уничтожена система Р-416ГМ, можем с долей уверенности сказать, что на каком-то участке фронта войска на передовой остались без связи с командованием, которое примерно в 100 километрах от линии фронта", – отметил Павел Нарожный.

Потери врага в технике

В четверг, 13 июня, Служба безопасности Украины и Силы обороны поразили российскую РЛС "Зоопарк" врага с помощью FPV-дронов. Одна радиолокационная система врага стоит 25 миллионов долларов. Бойцы поделились видео с уничтожением радиолокационной системы противника.

А уже утром 12 июня движение "Атеш" совершило успешную диверсию, уничтожив станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень" в Московской области. Станция размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин.

Несколькими днями ранее, 8 июня, украинские военные уничтожили два российских истребителя Су-57 во время атаки аэродрома "Актюбинск". Россия пыталась вывести судна на постоянное производство, однако эти сроки постоянно переносили. Поэтому, количество таких Су-57, видимо, слишком мало.

Российские войска начали использовать Р-416ГМ в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Комплекс позволяет существенно расширить горизонт видимости объектов, повысить эффективность командно-штабной работы войск.