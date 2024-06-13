Які труднощі виникли в окупантів та як ворожий командний центр керує військами на передовій – в етері 24 Каналу пояснив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Проблема радіусом 100 кілометрів

За словами військового експерта, російський командний центр може керувати військами на фронті кількома методами:

супутниковий зв'язок . Замість систем Starlink окупанти мають геостаціонарні супутники. Українська армія за допомогою РЕБ уже виводила їх з ладу;

. Замість систем Starlink окупанти мають геостаціонарні супутники. Українська армія за допомогою РЕБ уже виводила їх з ладу; кабельний зв'язок . Мовиться про оптоволоконний кабель, але це доволі дорого. Їх переважно використовують для стаціонарних пунктів;

. Мовиться про оптоволоконний кабель, але це доволі дорого. Їх переважно використовують для стаціонарних пунктів; радіорелейний зв'язок. Його застосовують, коли потрібно щось швидко розгорнути. Або ставиться на спеціальні вежі, але це знову-таки дорого та довго. Або використовується мобільна система, як-от Р-416ГМ. Вона під'їжджає, робить ретрансляцію, підіймається щогла з усіма антенами, які моментально починають працювати.

Росіяни розуміють, що зенітно-ракетний комплекс HIMARS б'є ракетою GMRLS до 85 кілометрів. Траплялися випадки, коли російські командні пункти були знищені за допомогою HIMARS на відстані 90 – 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому росіяни якнайдалі їх розташовують.

"І коли кажуть, що була знищена система Р-416ГМ, можемо з долею впевненості сказати, що на якійсь ділянці фронту війська на передовій залишилися без зв'язку з командуванням, яке приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту", – наголосив Павло Нарожний.

Цікаво! Російські війська почали використовувати Р-416ГМ у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Комплекс дозволяє істотно розширити горизонт видимості об'єктів, підвищити ефективність командно-штабної роботи військ.

Втрати ворога в техніці