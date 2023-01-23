Враг понимает, что весной война может стать "переломной", – эксперт о действиях россиян на фронтах
Оккупанты не оставляют надежды все же выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Именно такую цель и поставил для россиян президент России Владимир Путин еще в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, враг постоянно меняет акценты на линиях разграничения.
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Чего хочет достичь враг
Петр Черник подчеркнул, что для России все же ключевым остается Донбасс.
"Не забываем, что эта война и началась с признания тех же недореспублик", – пояснил он.
По его словам, Путин приказал выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей еще в 2022 году. Поскольку цель не была достигнута, то своих намерений россияне пока не покидают. Диктатор приказал полностью захватить Донбасс до марта.
Удастся ли противнику полноценно организовать по-настоящему крупную контрнаступательную операцию на данных участках? На мой взгляд, для этого пока не вижу в первую очередь технического потенциала,
– заметил военный эксперт.
Однако не следует забывать о человеческом потенциале врага, который достаточно велик.
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Поражения россиян на фронте
Петр Черник рассказал, что ситуация на фронте для кафиров не очень оптимистичная. В частности, они не могут взять Бахмут, что является важной точкой.
"Она очень серьезна для них в огневом контроле Дебальцевского железнодорожного полотна. Всего-навсего 42 километра, а HIMARS работают на 84 километра", – подчеркнул он.
По словам военного эксперта, поэтому у россиян происходят определенные изменения.
Они смещают акценты стратегического поражения под Бахмутом.
– подчеркнул он.
По его мнению, причина заключается в том, что россиянам нужно показывать хоть минимальные успехи на фронте, потому что пропаганду никто не отменял, а она у них на высоком уровне.
Ситуация на фронте: коротко
- Силы обороны Украины сдерживают наступление кафиров по 4 направлениям. Самая горячая ситуация на Донбассе, где идут ожесточенные бои.
- Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Однако успеха враг там не имеет.
- Кроме того, россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. В других направлениях захватчики обороняются.
- Россия бросает в бой новые силы и продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 720 российских кафиров.