Ноют и угрожают: как россияне в соцсети реагировали на поражение корабля в Керчи
4 ноября ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи. Впоследствии стало известно, что во время этой атаки был поражен российский ракетоноситель "Аскольд" типа "Каракурт".
Эту досадную для окупантов очевидность признала даже минобороны страны-агрессорки. Однако для российского электората оказалось не так-то легко переварить эту правду.
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Разочарование
В комментариях к признаниям минобороны о том, что их "ПВО" сбила 13 ракет из 15, а одна попала в завод, где ремонтируют суда, россияне не сдерживали своих эмоций.
Их разозлил тот факт, что уже не впервые прилетает по судостроительному заводу, а выводы власти так и не сделали.
- Решили ли весь флот потерять? Почему до сих пор не защищены? Ни корабли, ни самолеты на аэродромах. СМЕРША не хватает на вредителей.
- У меня нет слов! Этому нет оправдания! Нам выбивают флот прямо в доках и делают это избирательно. Все лучшее и новейшее
- Кто ответит за бардак, почему не вывели все корабли из Крыма, если понятно, что сто процентов сбить не можем?
Россияне возмущены "прилетом" и "успешной" работой ПВО: скриншоты
Кто-то из жителей страны-агрессорки начинает осознавать, что им врут о потерях Украины. Ведь еще в первые месяцы вторжения их утешали, что уничтожена почти вся украинская авиация. А тут вот вдруг украинцы из самолетов ракетами в очередной раз атакуют вражеские корабли.
- 15 ракет, следовательно, минимум 8 самолетов. И ни один не сбит? После этого информация МО о сбивших 37 самолетах в месяц, или 10 самолетов в неделю, сомнительна. Был ли вчера праздник, 4 ноября, так что летчики ни А59, ни истребители в небо не поднимали, а праздновали?
- Господство в небе ВКС завоевали в 2022 году. У х*хлев остались одиночные самолеты. Составы с находящимися на них крылатыми ракетами уничтожены. ПВО России – самое полное в мире. Мы сбили 13 из 15 ракет. Отличный результат. Но две ракеты попали в цель. Цель уничтожена. Сергей молодец.
- Почему у них еще есть самолеты? Единственный вопрос, на который я не могу найти ответ.
Чем бы ни радовались
Немного поднялось настроение у окупантов, когда появились спутниковые снимки пораженного "Аскольда". Россияне радовались, что корабль не уничтожен полностью, а просто повредили. Правда, кто-то признавал, что прямое попадание "не за горами".
Угрозы
Многие россияне откровенно свирепствовали и начали придумывать месть за свой корабль. Причем, как всегда, цинично предлагали бить по мирным украинским городам и инфраструктуре. В частности, оккупанты советовали "запустить "Ониксы" по Троещине и "превратить Харьков в Сектор Газа".
Оккупанты придумывали варианты мести за свой "Каракурт": скриншоты
Что известно об атаке на корабль
- Первые взрывы в Керчи прогремели во второй половине дня.
- Около 20:20 в ВСУ заявили об успешной атаке морской и портовой инфраструктуры судостроительного завода "Залов" во временно оккупированной Керче.
- Впоследствии в воздушных силах уточнили, что был поражен носитель "Калибров" корабль "Аскольд" типа "Каракурт".
- Там намекнули, что удары были нанесены французскими ракетами SCALP, имеющих радиус действия в 560 километров