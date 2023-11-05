Ноют и угрожают: как россияне в соцсети реагировали на поражение корабля в Керчи

4 ноября ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи. Впоследствии стало известно, что во время этой атаки был поражен российский ракетоноситель "Аскольд" типа "Каракурт".

Эту досадную для окупантов очевидность признала даже минобороны страны-агрессорки. Однако для российского электората оказалось не так-то легко переварить эту правду.

Смотрите также Ушел за "Москвой": что известно о новейшем корабле типа "Каракурт", уничтоженном ВСУ в Крыму

Разочарование

В комментариях к признаниям минобороны о том, что их "ПВО" сбила 13 ракет из 15, а одна попала в завод, где ремонтируют суда, россияне не сдерживали своих эмоций.

Их разозлил тот факт, что уже не впервые прилетает по судостроительному заводу, а выводы власти так и не сделали.

Решили ли весь флот потерять? Почему до сих пор не защищены? Ни корабли, ни самолеты на аэродромах. СМЕРША не хватает на вредителей.

У меня нет слов! Этому нет оправдания! Нам выбивают флот прямо в доках и делают это избирательно. Все лучшее и новейшее

Кто ответит за бардак, почему не вывели все корабли из Крыма, если понятно, что сто процентов сбить не можем?

Россияне возмущены "прилетом" и "успешной" работой ПВО: скриншоты

Кто-то из жителей страны-агрессорки начинает осознавать, что им врут о потерях Украины. Ведь еще в первые месяцы вторжения их утешали, что уничтожена почти вся украинская авиация. А тут вот вдруг украинцы из самолетов ракетами в очередной раз атакуют вражеские корабли.

15 ракет, следовательно, минимум 8 самолетов. И ни один не сбит? После этого информация МО о сбивших 37 самолетах в месяц, или 10 самолетов в неделю, сомнительна. Был ли вчера праздник, 4 ноября, так что летчики ни А59, ни истребители в небо не поднимали, а праздновали?

Господство в небе ВКС завоевали в 2022 году. У х*хлев остались одиночные самолеты. Составы с находящимися на них крылатыми ракетами уничтожены. ПВО России – самое полное в мире. Мы сбили 13 из 15 ракет. Отличный результат. Но две ракеты попали в цель. Цель уничтожена. Сергей молодец.

Почему у них еще есть самолеты? Единственный вопрос, на который я не могу найти ответ.

Чем бы ни радовались

Немного поднялось настроение у окупантов, когда появились спутниковые снимки пораженного "Аскольда". Россияне радовались, что корабль не уничтожен полностью, а просто повредили. Правда, кто-то признавал, что прямое попадание "не за горами".

Угрозы

Многие россияне откровенно свирепствовали и начали придумывать месть за свой корабль. Причем, как всегда, цинично предлагали бить по мирным украинским городам и инфраструктуре. В частности, оккупанты советовали "запустить "Ониксы" по Троещине и "превратить Харьков в Сектор Газа".

Оккупанты придумывали варианты мести за свой "Каракурт": скриншоты

Что известно об атаке на корабль