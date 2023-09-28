Последствия поражения "Ростова" в Севастополе: россияне собирают деньги на пострадавший экипаж

Украинские военные 13 сентября ударили по судоремонтному заводу в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Именно там россияне держали подлодку "Ростов-на-Дону", которая получила существенные повреждения.

Оказалось, что на нем в момент атаки мог находиться персонал, предположительно пострадавший. Ведь россияне даже собирают деньги на лечение российских захватчиков.

Смотрите также Большой улов ВСУ в Севастополе: что известно о поврежденных российских судах

Россияне собирают деньги на лечение экипажа "Ростова"

В России общественная организация "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов военно-морского флота" 27 сентября объявила о сборе денег.

Там отметили, что в результате ракетного удара Украины 13 сентября "есть пострадавшие среди членов экипажа". Россияне не уточнили ни количество раненых, ни их имена. Однако уже собрали для так называемых пострадавших ориентировочно 1500 долларов.

Кстати, 18 сентября журналисты показали вероятные фото поврежденной российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". На них видно, что судно получило существенные повреждения. Ранее об этом говорили и в Воздушных силах ВСУ.

Вероятно, ремонтировать судно россиянам придется долго, ведь ремонтные сооружения на судоремонтном заводе "Севморзавод", где произошла атака, также повреждены.



Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / @monitor



Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / "Крымский ветер"

Атака на судоремонтный завод в Севастополе