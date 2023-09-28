Последствия поражения "Ростова" в Севастополе: россияне собирают деньги на пострадавший экипаж
Украинские военные 13 сентября ударили по судоремонтному заводу в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Именно там россияне держали подлодку "Ростов-на-Дону", которая получила существенные повреждения.
Оказалось, что на нем в момент атаки мог находиться персонал, предположительно пострадавший. Ведь россияне даже собирают деньги на лечение российских захватчиков.
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Россияне собирают деньги на лечение экипажа "Ростова"
В России общественная организация "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов военно-морского флота" 27 сентября объявила о сборе денег.
Там отметили, что в результате ракетного удара Украины 13 сентября "есть пострадавшие среди членов экипажа". Россияне не уточнили ни количество раненых, ни их имена. Однако уже собрали для так называемых пострадавших ориентировочно 1500 долларов.
Кстати, 18 сентября журналисты показали вероятные фото поврежденной российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". На них видно, что судно получило существенные повреждения. Ранее об этом говорили и в Воздушных силах ВСУ.
Вероятно, ремонтировать судно россиянам придется долго, ведь ремонтные сооружения на судоремонтном заводе "Севморзавод", где произошла атака, также повреждены.
Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / @monitor
Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / "Крымский ветер"
Атака на судоремонтный завод в Севастополе
- 13 сентября 2023 года наши военные провели спецоперацию и нанесли комбинированную атаку по заводу в Севастополе. В результате успешных действий ВСУ удалось ударить по судам "Минск" и "Ростов".
- Затем Силы специальных операций сообщили, как Украине удалось уничтожить российские суда. В частности, известно, что огонь корректировали с берега.
- Стоит отметить, что большой десантный корабль "Минск" стал третьим крупным кораблем, поразившим ВСУ. Что касается "Ростова-на-Дону", то он был ракетоносителем и мог нести на себе 4 "Калибра". Подробнее о поврежденных кораблях читайте по ссылке.