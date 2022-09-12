Чего достаточно для поражения путина: российский оппозиционер назвал главный фактор

Украинские военные продолжают наступать и освобождать от оккупантов новые территории. Успешные действия ВСУ приближают поражение главы кремля владимира путина.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, более грандиозной задачей является вообще завершение путинского режима.

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Что станет поражением путина

Гудков отметил, что полным военным поражением путина будет, когда украинские защитники отбросят российских оккупантов на позиции 23 февраля.

Если и еще Крым освободить – это будет уже не поражение, это будет просто катастрофа,

– заявил российский оппозиционный политик.

По его мнению, деоккупация Крыма станет уже вообще завершением путинского режима в российской федерации.

Более грандиозная задача – это завершение путинского режима. Потому что с этим завершится не только война, но и другие муки всех народов,

– заметил Гудков.

Он подчеркнул, что завершение путинского режима является намного более амбициозной, грандиозной и более правильной задачей.

Полный стрим с Гудковым: смотрите видео

Когда может завершиться война

Гудков считает, что российско-украинская война должна закончиться весной 2023 года. Речь идет о выходе на линию, которая была до 24 февраля 2022 года.

Дальше можно дожимать мирными средствами, а не разрешать убивать своих сограждан,

– отметил он.

Ведь, заметил российский оппозиционный политик, любое наступление – это жертвы и жизнь. Потому делать можно все. Главный вопрос в цене. Если Украина готова платить высокую цену и доводить до конца, затягивать войну еще на полтора года, то может быть и так.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже несколько тысяч квадратных километров. Речь идет о территориях, освобожденных во время наступления ориентировочно с 29 августа.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло даже лучше, чем ожидали. Однако, отметил министр обороны Алексей Резников, все же рано праздновать победу, ведь россияне тоже могут вскоре пойти в контрнаступление.

Владимир Зеленский пока не хочет вести мирные переговоры с владимиром путиным о прекращении войны в Украине. Глава государства заявил, что не видит со стороны россии конструктивности.

Украина переломила ход этой войны в свою пользу. Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер крупных боевых действий . Поэтому, заявили в Институте изучения войны, россия неадекватно будет реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины, если не найдет способ перехватить инициативу.

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