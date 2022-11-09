Черноморский флот собрался в кучку и дрожит, – Яковенко о поражении Путина в море

До войны против нашего государства Россия обладала большой властью в Черном море. Единственное, что мешало назвать его "внутренним морем России" – это отсутствие контроля над проливами, потому что их держала Турция.

Однако, учитывая мощь Черноморского флота страны-агрессорки, эти проливы были открыты для всего российского флота. Об этом 24 каналу рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

Заметьте "Путину прищемили нос": над главой Кремля смеются из-за ситуации с кораблями в Босфоре

Черноморский флот скрылся и "дрожит"

Так, русские военные корабли могли свободно ходить по акватории Черного Моря. Впрочем, пока этого больше нет – Черноморский флот спрятался в Севастопольской бухте и дрожит.

Весь Черноморский флот сейчас собрался к кучке в Севастопольской бухте и сидит там и дрожит, а выгнала из Черного моря его Украина,

– подчеркнул российский журналист.

Более того, нашей стране удалось сделать это, не имея такого мощного флота, как у рф. А теперь Украина загнала Черноморский флот в Севастопольскую бухту и неизвестно, сколько там осталось кораблей.

По состоянию на сегодняшний день Черное море является местом, где в значительной степени "хозяйничает" Турция. По мнению Яковенко, после победы в войне к ней присоединятся Украина, Польша и Болгария.

Полный стрим с Игорем Яковенко на 24 канале: смотрите видео

Российские корабли в Черном море: что известно