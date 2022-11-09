Черноморский флот собрался в кучку и дрожит, – Яковенко о поражении Путина в море
До войны против нашего государства Россия обладала большой властью в Черном море. Единственное, что мешало назвать его "внутренним морем России" – это отсутствие контроля над проливами, потому что их держала Турция.
Однако, учитывая мощь Черноморского флота страны-агрессорки, эти проливы были открыты для всего российского флота. Об этом 24 каналу рассказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Черноморский флот скрылся и "дрожит"
Так, русские военные корабли могли свободно ходить по акватории Черного Моря. Впрочем, пока этого больше нет – Черноморский флот спрятался в Севастопольской бухте и дрожит.
Весь Черноморский флот сейчас собрался к кучке в Севастопольской бухте и сидит там и дрожит, а выгнала из Черного моря его Украина,
– подчеркнул российский журналист.
Более того, нашей стране удалось сделать это, не имея такого мощного флота, как у рф. А теперь Украина загнала Черноморский флот в Севастопольскую бухту и неизвестно, сколько там осталось кораблей.
По состоянию на сегодняшний день Черное море является местом, где в значительной степени "хозяйничает" Турция. По мнению Яковенко, после победы в войне к ней присоединятся Украина, Польша и Болгария.
Полный стрим с Игорем Яковенко на 24 канале: смотрите видео
Российские корабли в Черном море: что известно
- В акватории Черного моря есть 8 кораблей российских захватчиков, которые находятся вдоль южного побережья Крыма. Впрочем, носители крылатых ракет находятся в пунктах базирования. На боевом дежурстве не зафиксировано ни одного такого судна.
- 29 октября в Севастопольской бухте раздался ряд взрывов. В результате "хлопка", вызванного атакой дронов, мог пострадать флагман российского флота "Адмирал Макаров", заменивший крейсер "Москва".
- Аналитик Бенджамин Питет обнародовал спутниковые фотографии Севастопольской бухты. На них видно, что один из кораблей класса "Адмирал Григорович" был в открытом море на буксире. Можно предположить, что это "Адмирал Макаров", но характер повреждений заметить невозможно, ведь правый борт корабля скрыт от камер.
- Кстати, на 9 ноября страна-агрессорка потеряла 16 кораблей и катеров с начала полномасштабного вторжения в наше государство.