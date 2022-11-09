Однак, враховуючи потужність Чорноморського флоту країни-агресорки, ці протоки були відкриті для всього російського флоту. Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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Чорноморський флот сховався та "тремтить"

Так, російські військові кораблі могли вільно ходити акваторією Чорного Моря. Утім, наразі цього більше немає – Чорноморський флот заховався в Севастопольській бухті й "тремтить".

Увесь Чорноморський флот зараз зібрався до купки в Севастопольській бухті та сидить там і тремтить, а вигнала з Чорного моря його Україна,

– наголосив російський журналіст.

Ба більше, нашій державі вдалося зробити це, не маючи такого потужного флоту, як у країни-агресорки. А тепер Україна загнала Чорноморський флот у Севастопольську бухту й невідомо скільки там лишилося кораблів.

Станом на сьогодні Чорне море є місцем, де значною мірою "хазяйнує" Туреччина. На думку Яковенка, після перемоги в війні, до неї приєднаються Україна, Польща та Болгарія.

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