Однак, враховуючи потужність Чорноморського флоту країни-агресорки, ці протоки були відкриті для всього російського флоту. Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.
Зауважте "Путіну прищемили носа": над главою Кремля сміються через ситуацію з кораблями у Босфорі
Чорноморський флот сховався та "тремтить"
Так, російські військові кораблі могли вільно ходити акваторією Чорного Моря. Утім, наразі цього більше немає – Чорноморський флот заховався в Севастопольській бухті й "тремтить".
Увесь Чорноморський флот зараз зібрався до купки в Севастопольській бухті та сидить там і тремтить, а вигнала з Чорного моря його Україна,
– наголосив російський журналіст.
Ба більше, нашій державі вдалося зробити це, не маючи такого потужного флоту, як у країни-агресорки. А тепер Україна загнала Чорноморський флот у Севастопольську бухту й невідомо скільки там лишилося кораблів.
Станом на сьогодні Чорне море є місцем, де значною мірою "хазяйнує" Туреччина. На думку Яковенка, після перемоги в війні, до неї приєднаються Україна, Польща та Болгарія.
Повний стрім з Ігорем Яковенком на 24 каналі: дивіться відео
Російські кораблі в Чорному морі: що відомо
- В акваторії Чорного моря є 8 кораблів російських загарбників, які перебувають вздовж південного узбережжя Криму. Втім, носії крилатих ракет перебувають в пунктах базування. Наразі на бойовому чергуванні не зафіксовано жодного такого судна.
- 29 жовтня у Севастопольській бухті пролунала низка вибухів. Внаслідок "бавовни", спричиненої атакою дронів, міг постраждати флагман російського флоту "Адмірал Макаров", який замінив крейсер "Москва".
- Аналітик Бенджамін Пітетт оприлюднив супутникові фотографії Севастопольської бухти. На них видно, що один з кораблів класу "Адмірал Григорович" був у відкритому морі на буксирі. Можна припустити, що це "Адмірал Макаров", але характер ушкоджень помітити неможливо, адже правий борт корабля прихований від камер.
- До речі, станом на 9 листопада країна-агресорка втратила 16 кораблів та катерів від початку повномасштабного вторгнення до нашої держави.