Мы наносим гораздо больше вреда, – майор ВСУ об артиллерийских дуэлях на фронте
Украинские военные на линии столкновения продолжают истощать противника. Пока количество выстрелов ВСУ в ответ по врагу равносильно числу ударов россиян по нашей территории.
Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – военный эксперт. По его словам, в России уже нет мощностей для производства боеприпасов
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России не хватает вооружения
Алексей Гетьман объяснил, что сейчас россияне не способны полностью восстанавливать свои ресурсы на боекомплектах.
В начале войны у них было 15–20 миллионов по разным оценкам. Они имели возможность применять выстрелы ежедневно – не менее 60–80 тысяч выстрелов в день,
– заметил он.
Впрочем, уже впоследствии цифра снизилась до 20–30 тысяч.
"Сейчас у нас приблизительный паритет с Россией по выстрелам – по разным оценкам это от 3–4 до 5–6 тысяч выстрелов в день", – рассказал Гетьман.
По его мнению, россиян даже не спасет помощь от Ирана, передавшего им 20 тысяч патронов. Этого им хватит всего на несколько дней.
К тому же российская промышленность не способна производить патроны в таком количестве, какое они применяли в начале полномасштабной войны.
Сейчас они выровнялись в артиллерийских мощностях с нашими ВСУ, но есть один нюанс,
– сосредоточил внимание военный эксперт.
По его словам, украинские защитники используют более современную артиллерию и производят более точные выстрелы. Поэтому даже если в ВСУ будет паритет количеством выстрелов, то преимущество будет на нашей стороне из-за причиненного ущерба.
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"Вагнеровцы" – не угроза
Алексей Гетьман сообщил, что противник в лице Евгения Пригожина и его ПВК "Вагнера", которая существует только где юре, не несут угрозы.
"Из тех 35–40 тысяч "вагнеровцев", которые воевали под Бахмутом, Соледаром, осталось менее 7 тысяч, переведенных на Юг на левый берег реки за Херсон", – подчеркнул он.
Поэтому истерика у Пригожина связана не с тем, что дают или не дают патроны. На самом деле его подвинули люди, которые "более осведомлены в политике под одеялом", поэтому и получать боекомплекты некому.
По большому счету благодаря нашим военным ликвидирован ЧВК "Вагнера",
– убежден Гетман.
Поэтому преступная группировка остается только на бумаге.
Ситуация на фронте: последние новости
- Россияне пытались атаковать опорный пункт под Бахмутом. Однако пограничники дали врагу мощный отпор. Одного бойца из ППК "Вагнера" ВСУ взяли в плен.
- Российские оккупанты также намеревались прорвать оборону на Кременском направлении. Однако успеха им не удалось достичь - украинские военные дали отпор захватчикам и нанесли мощный удар по ним.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по ЗРК. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
- Также наблюдается обострение ситуации в Луганской области. На этом направлении оккупанты пытаются двигаться группами и обнаруживать слабые места украинской армии.