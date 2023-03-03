Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик, майор запаса, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, в случае повторных попыток россиян взять Угледар повторится история с Чернобаевкой Херсонской области.
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"Тогда мы уничтожили в непродолжительном бою 130 единиц техники, а еще 30 взяли в качестве трофеев. Если они (россияне – 24 Канал) снова полезут на Угледар, то это будет новая Чернобаевка", – заметил он.
Оккупанты обречены на поражение
Гетман отметил, что Угледар расположен выше уровня других территорий рядом. Там проще обороняться, а наступать очень сложно.
Военный аналитик предположил, что россияне преследуют цель сосредоточивать большое количество техники в одном городе, чтобы наносить удары. Но украинские военные смогут обнаружить враждебные позиции и уничтожить их.
Они подтягивают войска большими колоннами. У нас есть аэроразведка, космическая разведка. Мы все видим и уничтожаем. Если бы они подсовывались, накапливали для мощного удара, мы бы все накопления перебили,
– подчеркнул майор запаса.
Гетьман о поражении россиян в Угледаре: смотрите видео
Разгром россиян у Угледара: что известно
- В середине февраля украинские защитники разбили под Угледаром элитную русскую бригаду. Погибли не менее 500 захватчиков. Кроме того, всего за неделю российские оккупанты потеряли там 130 единиц техники.
- Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали видео, на котором видно кладбище российских танков под Угледаром.
- Захватчики буквально выжигают украинскую землю. На спутниковых снимках близ Угледара можно увидеть последствия недавних обстрелов оккупантами сел Никольское и Петровка Донецкой области.
- В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские оккупанты продолжали делать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны в украинские засады во время недавнего наступления вблизи Угледара. Тогда же захватчики потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров, что заставило их прибегать к фронтальным атакам пехоты.
- Аналитики ISW заявили, что российские подразделения, развернутые в районе Угледара, прежде всего 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, понесшим значительные потери.