Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный аналитик, майор запаса, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, в случае повторных попыток россиян взять Угледар повторится история с Чернобаевкой Херсонской области.

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"Тогда мы уничтожили в непродолжительном бою 130 единиц техники, а еще 30 взяли в качестве трофеев. Если они (россияне – 24 Канал) снова полезут на Угледар, то это будет новая Чернобаевка", – заметил он.

Оккупанты обречены на поражение

Гетман отметил, что Угледар расположен выше уровня других территорий рядом. Там проще обороняться, а наступать очень сложно.

Военный аналитик предположил, что россияне преследуют цель сосредоточивать большое количество техники в одном городе, чтобы наносить удары. Но украинские военные смогут обнаружить враждебные позиции и уничтожить их.

Они подтягивают войска большими колоннами. У нас есть аэроразведка, космическая разведка. Мы все видим и уничтожаем. Если бы они подсовывались, накапливали для мощного удара, мы бы все накопления перебили,

– подчеркнул майор запаса.

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