Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, у разі повторних спроб росіян взяти Вугледар повториться історія із Чорнобаївкою Херсонської області.
До теми Кладовище російської морської піхоти: як ЗСУ знищують окупантів біля Вугледара
"Тоді ми знищили у недовготривалому бою 130 одиниць техніки, а ще 30 взяли як трофеї. Якщо вони (росіяни – 24 Канал) знову полізуть на Вугледар, то це буде нова Чорнобаївка", – зауважив він.
Окупанти приречені на поразку
Гетьман зазначив, що Вугледар розташований вище над рівнем інших територій поблизу. Там простіше оборонятися, а наступати дуже складно.
Військовий аналітик припустив, що росіяни мають на меті зосереджувати велику кількість техніки в одному місті, щоб завдавати ударів. Але українські військові зможуть виявити ворожі позиції та знищити їх.
Вони підтягують війська великими колонами. У нас є аеророзвідка, космічна розвідка. Ми все бачимо та знищуємо. Якби вони підсовувались, накопичували для потужного удару, ми все накопичення перебили б,
– підкреслив майор запасу.
Гетьман про поразку росіян у Вугледарі: дивіться відео
Розгром росіян біля Вугледара: що відомо
- У середині лютого українські захисники розбили під Вугледаром елітну російську бригаду. Загинули щонайменше 500 загарбників. Окрім того, лише за тиждень російські окупанти втратили там 130 одиниць техніки.
- Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали відео, на якому видно кладовище російських танків під Вугледаром.
- Загарбники буквально випалюють українську землю. На супутникових знімках поблизу Вугледара можна побачити наслідки нещодавніх обстрілів окупантами сіл Микільське та Петрівка, що в Донецькій області.
- В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські окупанти продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього наступу поблизу Вугледара. Тоді ж загарбники втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів, що змусило їх вдаватися до фронтальних атак піхоти.
- Аналітики ISW заявили, що російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який зазнав значних втрат.