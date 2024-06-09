Украине сверхважно уничтожать истребители Су-57: оперативная сводка от Свитана

Украине удалось поразить российский истребитель так называемого 5 поколения Су-57. Уничтожать такие самолеты нашему государству чрезвычайно нужно, особенно перед получением F-16.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал, что Су-57 был поражен на аэродроме возле Актубинска. Вместе с тем неспокойная ночь была на Белгородщине.

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Поражение самолета

Свитан отметил, что в Актубинске расположен огромный аэродром, на котором также могут базироваться Су-57. Очень важно, чтобы Украина могла бить по таким объектам западными ракетами. К тому же было бы хорошо получить не только Taurus, но и ракеты SCALP и Storm Shadow на 560 километров, потому что сейчас у нас экспортный вариант до 300 км.

Сейчас, исходя из того снимка, видно, что поражение было небольшим аппаратом. Это мог быть наш дальний БПЛА, который ходил уже на Моздок, на Татарстан. Однако боевая часть этих БПЛА – 50 – 70 килограммов – это довольно маленькие боевые части,

– заметил летчик-инструктор.

Характеристики Су-57

По словам полковника запаса ВСУ, Су-57 россияне позиционируют как истребитель 5 поколения. Однако он не дотягивает до такового. Например, по характеристикам двигателя. Он оставляет очень большой тепловой след. Поэтому это можно назвать китайской подделкой истребителя 5 поколения.

"Авионика примерно на уровне Су-35С. То есть, по большому счету, это Су-35С, но скомпонован для того, чтобы меньше отражать радиоволны. Этих самолетов чуть больше 10 стоит у россиян в боевом строю. Их уничтожение очень важно для нас", – подчеркнул военный эксперт.

Важность уничтожения Су-57

Как он добавил, эти истребители представляют огромную опасность, ведь могут нести ракету "воздух – воздух" с дальностью на 300 километров. То есть, это угроза для самолетов F-16, которые Украина должна вскоре получить. Не только этот самолет является носителем такой ракеты, но как составляющая он очень важен.

Эта ракета уже работала. Мы потеряли, кстати, наших летчиков из-за нее. Это гиперзвуковая ракета, 6 махов, которую очень трудно перехватить и отследить. Поэтому для нас очень важно уничтожение именно такого рода самолетов. Не только Су-57, но и Су-35С, Су-30МК2 и базового МиГ-31,

– подчеркнул Свитан.

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