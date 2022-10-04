Поражения российской армии на фронте: уничтожает ли это рейтинг Путина среди россиян

Российская армия терпит неудачи на войне в Украине. На фоне этого рейтинг Путина кажется какой-то волшебной цифрой, поскольку на практике россияне не слишком торопятся следовать указаниям своего лидера.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также он считает, что Путин использует угрозы применения ядерного оружия в качестве шантажа.

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Уничтожают ли поражения на фронте рейтинг Путина в России

Яковенко отметил, что рейтинг Владимира Путина вообще является волшебной цифрой, чем-то вроде соотношения неопределенностей Гейзенберга, когда частицу фиксируешь в какой-то координате, то исчезает ее импульс.

Это неуловимая какая-то штука. Потому что вроде как социологи намеряют огромный рейтинг. Он несколько снижается, но все равно очень велик,

– заявил российский оппозиционный журналист.

Однако, по его словам, когда дело доходит до практического применения, выясняется, что в целом россияне как-то не слишком торопятся следовать указаниям своего лидера.

То есть, как только дело доходит до реализации этого рейтинга, то здесь начинается нечто совсем другое. Россияне не хотят идти на войну,

– подчеркнул Яковенко.

Журналист отметил, что огромное количество россиян уже уехало в другие страны. Кое-кто просто прячется, не желая идти на мобилизацию. Третьи же покорно идут, как бараны. Но пока на фронте их не видно.

Понимаете, в тоталитарной фашистской стране опросная социология не работает,

– сказал он.

Яковенко добавил, что по косвенным признакам, то есть по физическим проявлениям, можно сказать, что Путина сейчас поддерживают, скорее всего, около половины россиян. Возможно, больше или меньше. Но уж точно не 70%, о которых говорят придворные социологи.

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Какова вероятность ядерного удара России

Яковенко отметил, что Путин дорожит своей жизнью. А процедура применения ядерного оружия, среди прочего, включает прохождение через ряд офицеров и генералов, хорошо проинструктированных по защите от дурака.

Это тот инструмент, то устройство, которое включается в каждую инженерную систему, опасную для жизни, чтобы не было случайного срабатывания. Я думаю, что в этом случае защита от известного всему миру сейчас дурака тоже сработает,

– заявил журналист.

Поэтому, по его мнению, вероятность ядерного удара всегда остается, ведь мы живем в вероятностном мире. Но она невелика.

Впрочем, это больше понты и угрозы. То есть ядерное оружие в настоящее время не имеет военного значения. Оно имеет значение либо как оружие сдерживания, либо как шантаж,

– сказал Яковенко.

Журналист считает, что в этом случае Путин использует угрозы ядерного оружия именно как шантаж.

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