Пораженные в Крыму катера не подлежат восстановлению – источники в ГУР
10 ноября 2023, 18:57Читати новину українською
Россия продолжает нести колоссальные потери. Уже известно, что катера, которые поразили в Крыму во время спецоперации в ночь на 10 ноября, не подлежат восстановлению.
Информацию об этом подтвердили источники 24 канала в разведке. Кроме того, известно, что в результате попадания была детонация. Так что оккупанты, в частности, потеряли один из БТРов, который был на катере. Что ж, эта пятница, в конце концов, как и любая, – совсем неудачная для захватчиков.
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Уничтожение катеров в Крыму – что известно
В ночь на 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В частности, их слышали в Феодосии и в Черноморском.