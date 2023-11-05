Пораженный в Керчи "Каракурт" последовал за "Москвой", – Воздушные силы

Украина поразила корабль "Каракурт" в Керчи. В Воздушных силах официально подтвердили.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что во время атаки на временно оккупированный Крым украинские силы попали во вражеский корабль "Каракурт". Это один из самых современных ракетоносителей, находящихся на вооружении в России.

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Официальное подтверждение

Командующий Воздушными силами подтвердил поражение ракетоносителя в Черном море.

Подтверждаю,

– лаконично сказал он.

В предварительных сообщениях он писал, что удар был точным, будто "SCALPелем прошлись", намекая на ракету, которой атаковали цель. Эта ракета может достигать целей, расположенных за 560 километров.

Кроме этого, Олещук также поблагодарил наших военных за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. К слову, Наталья Гуменюк, спикер ОК "Юг" отметила, что этот завод – абсолютно законная цель для ВСУ, ведь он – часть военно-промышленного комплекса государства-агрессорки. Кроме того, сейчас Россия, вероятно, возьмет оперативную паузу, чтобы изменить тактику и рассредоточить свои корабли.

На атаку отреагировали и в Офисе Президента. В частности, глава ведомства Андрей Ермак отметил, что жизнь постоянно показывает , что черноморскому флоту России просто не место в Крыму. Он также убежден, что вражеских кораблей рано или поздно на полуострове не будет.

Атаку подтвердили в ВСУ и в минобороны врага