Виден пожар и задымление: поражено предприятие по производству боевых частей для "Шахедов"

В пятницу, 4 июля, было поражено российское предприятие по производству боевых частей для БПЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражено предприятие по производству боевых частей для БПЛА типа "Шахед"

В Генштабе сообщили, что в рамках снижения возможностей российской армии наносить воздушные удары, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергиев Посад, что в Московской области России).

В настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии российской федерации против Украины,

– сообщили военные.

В Генштабе указывают, что подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Также известно, что там пылает пожар и фиксируется сильное задымление в районе объекта.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности врага наносить воздушные удары и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – подчеркивают в Генштабе.

К слову, на днях дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.