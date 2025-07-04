Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед"

В Генштабі повідомили, що в рамках зниження можливостей російської армії завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, що в Московській області Росії).

На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України,

– повідомили військові.

В Генштабі вказують, що підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Також відомо, що там палає пожежу та фіксується сильне задимлення в районі об'єкта.

Наразі результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", – підкреслюють в Генштабі.

До слова, днями дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії Росії у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, що в Донецькій області. Тоді на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.



