Поражены Рязанский НПЗ, место базирования катеров ЧФ, РЛС и другие объекты окупантов, - Генштаб
В ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов врага. Удары производились в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Что известно об ударах Сил обороны?
Зафиксированы попадания в Рязанский нефтеперерабатывающий завод страны-агрессора с последующим пожаром на территории предприятия.
В Генштабе отмечают, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей ВПК и вооруженных сил страны-агрессора.
Также ВСУ нанесли удар по месту базирования скоростных катеров российского Черноморского флота в районе Межводного (АР Крым). На объекте осуществляется техническое обслуживание скоростных катеров.
Кроме того, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника на ВОТ и в самой России. Среди них:
- РЛС в районе Почепа Брянской области России;
- место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке;
- склад материально-технических средств в Портовском;
- автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который Россия использовала для военной логистики.
В ВСУ обещают и в дальнейшем работать над тем, чтобы положить конец российской агрессии против Украины.