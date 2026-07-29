Поражены Рязанский НПЗ, место базирования катеров ЧФ, РЛС и другие объекты окупантов, - Генштаб

В ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов врага. Удары производились в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Что известно об ударах Сил обороны?

Зафиксированы попадания в Рязанский нефтеперерабатывающий завод страны-агрессора с последующим пожаром на территории предприятия.

В Генштабе отмечают, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей ВПК и вооруженных сил страны-агрессора.

Также ВСУ нанесли удар по месту базирования скоростных катеров российского Черноморского флота в районе Межводного (АР Крым). На объекте осуществляется техническое обслуживание скоростных катеров.

Кроме того, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника на ВОТ и в самой России. Среди них:

РЛС в районе Почепа Брянской области России;

место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке;

склад материально-технических средств в Портовском;

автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который Россия использовала для военной логистики.

В ВСУ обещают и в дальнейшем работать над тем, чтобы положить конец российской агрессии против Украины.