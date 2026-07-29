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29 июля, 10:32
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Обновлено - 11:09, 29 июля

Поражены Рязанский НПЗ, место базирования катеров ЧФ, РЛС и другие объекты окупантов, - Генштаб

Даниил Жоров

В ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов врага. Удары производились в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Что известно об ударах Сил обороны?

Зафиксированы попадания в Рязанский нефтеперерабатывающий завод страны-агрессора с последующим пожаром на территории предприятия.

В Генштабе отмечают, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. 

Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей ВПК и вооруженных сил страны-агрессора. 

Также ВСУ нанесли удар по месту базирования скоростных катеров российского Черноморского флота в районе Межводного (АР Крым). На объекте осуществляется техническое обслуживание скоростных катеров. 

Кроме того, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника на ВОТ и в самой России. Среди них: 

  • РЛС в районе Почепа Брянской области России;
  • место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке;
  • склад материально-технических средств в Портовском;
  • автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который Россия использовала для военной логистики. 

В ВСУ обещают и в дальнейшем работать над тем, чтобы положить конец российской агрессии против Украины.

 

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