Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.
Що відомо про удари Сил оборони?
Зафіксовані влучання в Рязанський нафтопереробний завод на території країни-агресорки з подальшою пожежею на території підприємства.
В ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів ворога. Удари проводились в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.
Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.
Зафіксовані влучання в Рязанський нафтопереробний завод на території країни-агресорки з подальшою пожежею на території підприємства.