Об инциденте сообщают росСМИ со ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона. Точную причину взрыва устанавливают.

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В результате взрыва есть пострадавшие

Взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов в Хабаровском крае. По предварительной информации, причиной мощного возгорания стало неосторожное обращение со взрывоопасными предметами. Сейчас проверяются факты.

Известно, что есть жертвы. Один человек погиб, еще семеро – ранены.

Загадочные взрывы в России: самое главное

Массовые пожары

Кроме взрывов на складах и заводах, в России фиксируют массовые лесные пожары. По состоянию на 10 мая возгорание зафиксировано в 77 из 83 российских регионов. При этом власти страны не могут предоставить адекватных причин стихийного бедствия.

Сообщается, что общая площадь пожаров уже составляет 12 713 гектаров. Это лишь то, что официально зафиксировано местными властями. К ликвидации привлекли 5 897 человек, 1 213 единиц наземной техники, 26 воздушных судов.

Вероятно, если бы вся техника оккупантов не находилась в Украине, потушить пожары было бы легче. Однако Кремль бросил на захват нашего государства все свои силы, не оставив резерва в стране. В Украину отправилась даже техника "спасателей". Тем временем Путин переложил всю ответственность на региональные власти.

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