Про інцидент повідомляють росЗМІ із посиланням на власні джерела в екстрених службах регіону. Точну причину вибуху встановлюють.

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Внаслідок вибуху є постраждалі

Вибух відбувся під час розвантаження боєприпасів у Хабаровському краї. За попередньою інформацією, причиною потужного спалаху стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Наразі перевіряються факти.

Відомо, що є жертви. Одна людина загинула, ще семеро – поранені.

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Масові пожежі

Окрім вибухів на складах та заводах, у Росії фіксують масові лісові пожежі. Станом на 10 травня займання сталися в 77 з 83 російських регіонів. При цьому влада країни не може надати адекватних причин стихійного лиха.

Повідомляється, що загальна площа пожеж вже становить 12 713 гектарів. Це лише те, що офіційно зафіксовано місцевою владою. До ліквідації залучили 5 897 осіб, 1 213 одиниць наземної техніки, 26 повітряних суден.

Ймовірно, якби вся техніка окупантів не була в Україні, загасити пожежі було б легше. Однак Кремль кинув на захоплення нашої держави усі свої сили, не залишивши резерву в своїй країні. До України відправилася навіть техніка "рятувальників". Тим часом Путін переклав усю відповідальність на регіональну владу.

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