Про масштабну пожежу повідомили у місцевих російських телеграм-каналах інформує 24 канал. Що саме стало причиною займання – наразі невідомо.

Тим часом У Бєлгород "завезли свіжу бавовну": в околицях міста видніються стовпи диму

Чорний дим видно з багатьох районів міста

Чорний дим піднімається вгору на десятки метрів. Його видно з різних регіонів міста. Людям це не заважає гуляти та знімати пожежу на фото та відео. З фотографій видно, що полум'я охопило недобудовану будівлю. Працюють пожежні машини.