Порошенко не явился на допрос по делу Козака – Медведчука

Петр Порошенко не явился в СБУ на допрос по делу, возбужденному против Тараса Козака и Виктора Медведчука. Служба безопасности Украины вызвала нардепа от "Европейской Солидарности" повторно.
В СБУ пояснили, что Порошенко вызвали в качестве свидетеля. От пятого президента хотели получить показания для полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.
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Повторный вызов для Порошенко оформили на 31 мая 2021 года.
Повестка о вызове на допрос / Фото СБУ
Медведчук говорил, что на переговоры с боевиками его уполномочил Порошенко
Отметим, что ранее сам Виктор Медведчук заявил, что его на переговоры с боевиками уполномочили именно Петр Порошенко и Александр Турчинов. Также нардеп от "ОПЗЖ" пояснил, что с Порошенко он встречался в 2014, в 2015 годах и в дальнейшем – вплоть до 2018 года. Затем они "разошлись во взглядах относительно обмена удерживаемыми лицами".
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Что известно о деле Козака – Медведчука
- Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Также Медведчук якобы передавал Козаку информацию о подразделениях ВСУ, эти данные впоследствии получали российские спецслужбы.
- Медведчуку избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Козак находится за границей.