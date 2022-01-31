Отказался давать показания: Порошенко пришел на допрос в ГБР
Источник:ГБР
Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, пришел на закрытый допрос в ГБР. В то же время политик заявил, что не будет сотрудничать со следствием.
В ГБР его вызвали в рамках "угольного дела". Однако менее чем за 20 минут он вышел из здания.
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Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР. Также он отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано,
– отметили в Бюро.
Правоохранители также указали, что о следующей дате вызова нардепа будет сообщено дополнительно.
Интересно то, что Государственное бюро расследований уже назначало Поршенко допрос 24 января. Однако, тогда пятый президент не дождался следователя и покинул здание ГБР через 7 минут.
"Угольное дело": что известно
- Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.
- В Государственном бюро расследований пытались вызвать политика на допрос, но он сбежал за границу. Впоследствии правоохранители обнародовали доказательства, что парламентарий, вероятно, не планировал свой визит заранее. Ведь приобрел билет на самолет уже после вручения повестки.
- Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество народного депутата. Уже 19 января Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
- Офис генпрокурора 21 января подал жалобу на меру пресечения. Там не соглашались с тем, что нардепа отпустили под личное обязательство. Они считали такое наказание слишком мягким и требовали взять Порошенко под стражу с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.
- Кроме этого, Государственное бюро расследований призвало пятого президента сотрудничать со следствием. В ГБР отмечали и важность соблюдения меры пресечения.