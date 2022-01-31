Отказался давать показания: Порошенко пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, пришел на закрытый допрос в ГБР. В то же время политик заявил, что не будет сотрудничать со следствием.

В ГБР его вызвали в рамках "угольного дела". Однако менее чем за 20 минут он вышел из здания.

Читайте также Зеленский упомянул Порошенко в разговоре с иностранными СМИ

Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР. Также он отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано,

– отметили в Бюро.

Правоохранители также указали, что о следующей дате вызова нардепа будет сообщено дополнительно.

Интересно то, что Государственное бюро расследований уже назначало Поршенко допрос 24 января. Однако, тогда пятый президент не дождался следователя и покинул здание ГБР через 7 минут.

"Угольное дело": что известно