Соответствующее заявление распространили СМИ со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора. Об этом стало известно 16 января, накануне запланированного прилета политика в Украину.

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Вероятно, Петра Порошенко не будут задерживать в аэропорту

Источник сообщил, что Банковая постоянно определялась со стратегией задержания Петра Порошенко. Однако ключевым в изменении решения стало не только "желание сорвать лидеру "ЕС" телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками".

Издание, ссылаясь на информацию собеседника, сообщило, что якобы есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое "было принято за полчаса": "В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и этим поставить под сомнение все дело".

Поэтому народный депутат, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра (речь идет о 17 января – 24 канале) в 11:00. И только если он не придет, прокуроры будут иметь основания его задержать,

– говорится в сообщении.

Издание также сообщило, что учитывая "шатание" Банковой, решение могут изменить.

Обратите внимание! Петр Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что оснований для этого якобы нет. Соответствующее заявление он сделал 16 января во время брифинга в Украинском доме в Варшаве.

Коротко о деле Петра Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении Петру Порошенко. Сообщение прислали по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Дело касается обеспечения Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов. Следствие подозревает, что пятый президент находился в сговоре с высшим российским руководством и способствовал деятельности боевиков на Донбассе.

ГБР пыталось вручить подозрение Порошенко 17 декабря, однако он проигнорировал следователей и уехал в неизвестном направлении. Впоследствии политик вылетел за границу. Он должен вернуться утром 17 января из Варшавы.

12 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что уже есть постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительном доставлении в суд.

Известно, что 17 января на 11 часов назначили судебное заседание в Печерском районном суда города Киева.

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