Соответствующее заявление распространили СМИ со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора. Об этом стало известно 16 января, накануне запланированного прилета политика в Украину.
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Вероятно, Петра Порошенко не будут задерживать в аэропорту
Источник сообщил, что Банковая постоянно определялась со стратегией задержания Петра Порошенко. Однако ключевым в изменении решения стало не только "желание сорвать лидеру "ЕС" телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками".
Издание, ссылаясь на информацию собеседника, сообщило, что якобы есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое "было принято за полчаса": "В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и этим поставить под сомнение все дело".
Поэтому народный депутат, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра (речь идет о 17 января – 24 канале) в 11:00. И только если он не придет, прокуроры будут иметь основания его задержать,
– говорится в сообщении.
Издание также сообщило, что учитывая "шатание" Банковой, решение могут изменить.
Коротко о деле Петра Порошенко
- Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении Петру Порошенко. Сообщение прислали по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.
- Дело касается обеспечения Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов. Следствие подозревает, что пятый президент находился в сговоре с высшим российским руководством и способствовал деятельности боевиков на Донбассе.
- ГБР пыталось вручить подозрение Порошенко 17 декабря, однако он проигнорировал следователей и уехал в неизвестном направлении. Впоследствии политик вылетел за границу. Он должен вернуться утром 17 января из Варшавы.
- 12 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что уже есть постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительном доставлении в суд.
- Известно, что 17 января на 11 часов назначили судебное заседание в Печерском районном суда города Киева.
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