Відповідну заяву поширили ЗМІ з посиланням на джерела у Офісі генпрокурора. Про це стало відомо 16 січня, напередодні запланованого прильоту політика в Україну.

До теми Порошенко твердо впевнений, що його не арештують через держзраду у "вугільній справі"

Ймовірно Петра Порошенка не затримуватимуть в аеропорту

Джерело повідомило, що Банкова постійно визначалася зі стратегією затримання Петра Порошенка. Проте ключовим у зміні рішення стало не лише "бажання зірвати лідеру "ЄС" телекартинку з багатотисячною підтримкою в момент затримання силовиками".

Видання, посилаючись на інформацію співрозмовника, повідомило, що нібито є проблеми з якістю рішення Печерського суду, яке "було ухвалено за пів години": "У рішенні про затримання міститься низка слабких процесуальних моментів, які адвокати можуть легко розбити і цим поставити під сумнів всю справу".

Тому народний депутат, швидше за все, отримає можливість самостійно прийти до Печерського суду завтра (мовиться про 17 січня – 24 канал) об 11:00. І тільки якщо він не прийде, прокурори матимуть підстави його затримати,

– мовиться у повідомленні.

Видання також повідомило, що з огляду на "хитання" Банкової, рішення можуть змінити.

Зверніть увагу! Петро Порошенко переконаний, що його не арештують, бо підстав для цього буцімто нема. Відповідну заяву він зробив 16 січня під час брифінгу в українському домі в Варшаві.

Коротко про справу Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило про підозру Петру Порошенку. Повідомлення надіслали за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Справа стосується забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років. Слідство підозрює, що п'ятий президент перебував у змові з вищим російським керівництвом та сприяв діяльності бойовиків на Донбасі.

ДБР намагалось вручити підозру Порошенку 17 грудня, проте він проігнорував слідчих та поїхав у невідомому напрямку. Згодом політик вилетів за кордон. Він має повернутись вранці 17 січня з Варшави.

12 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду.

Відомо, що 17 січня на 11 годину призначили судове засідання у Печерському районному суду міста Києва.

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