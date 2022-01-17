Корреспондент издания сообщает, что политик находится в хорошем настроении и делает фото с прохожими.

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Порошенко уже в аэропорту Варшавы

Утром 17 января Петр Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы. Его сопровождает жена Марина Порошенко, а также народные депутаты из "Евросолидарности". В частности, с пятым президентом находятся Алексей Гончаренко, Артур Герасимов, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.

С Порошенко в Украину летят его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также журналисты.

"Вместе к победе", – заявил Порошенко. В то же время нардеп Гончаренко заверил, что у всех отличное настроение. "Мы понимаем, что победа будет за нами", – пояснил он.

Пятый президент также записал видеообращение, в котором передал приветствие из аэропорта.

Хотим передать вам поздравления из Варшавы, поздравления при посадке на Wizz Air. У нас здесь невероятная компания. У всех очень хорошее настроение,

– подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко добавил, что сон у него был хороший, а причин для волнения нет.



Порошенко в аэропорту Варшавы / Скриншот с видео

Порошенко в аэропорту Варшавы: смотрите видео

К слову, судебное заседание по делу Порошенко должно начаться в Печерском районном суде города Киева 17 января, в 11:00.

Дело Порошенко: что известно

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене.

Пятый президент является фигурантом так называемого "угольного дела". По версии следствия, Порошенко в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. При этом подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

23 декабря нардеп не явился на вызов. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей и вернется в середине января 2022 года.

6 января появилась информация о том, что Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко.

По информации "Следствия.Инфо", политик перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на своего сына.

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