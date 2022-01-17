Продюсерка 24 каналу з польського аеропорту повідомляє, що політик перебуває у гарному настрої та робить фото з перехожими.
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Порошенко вже в аеропорту Варшави
Вранці 17 січня Петро Порошенко прибув в аеропорт Варшави. Його супроводжує дружина Марина Порошенко, а також народні депутати з "Євросолідарності". Зокрема, з п'ятим президентом перебувають Олексій Гончаренко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.
Також з Порошенком в Україну летять і його адвокати – Ілля Новіков та Ігор Головань.
На контролі виникла штовханина через журналістів. Натомість сам Порошенко заявив, що сон у нього був добрий, а причин для хвилювання немає.
Порошенко в аеропорту Варшави / Фото "Української правди"
До слова, судове засідання у справі Порошенка має розпочатися у Печерському районному суду міста Києва 17 січня, о 11:00.
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Справа Порошенка: що відомо
- Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило про підозру у державній зраді.
- П'ятий президент є фігурантом так званої "вугільної справи". За версією слідства, Порошенко у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження глави держави, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Натомість підписав на вимогу Росії договір на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
- 23 грудня нардеп не з'явився на виклик. Натомість він записав відеозвернення, в якому повідомив, що перебуває за кордоном і повернеться у середині січня 2022 року.
- 6 січня з'явилась інформація про те, що Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.
- За інформацією "Слідства.Інфо", політик перед арештом майна переписав корпорацію Roshen на свого сина.
- Водночас Порошенко переконаний, що його не заарештують, бо для цього начебто немає підстав.
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