Продюсерка 24 каналу з польського аеропорту повідомляє, що політик перебуває у гарному настрої та робить фото з перехожими.

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Порошенко вже в аеропорту Варшави

Вранці 17 січня Петро Порошенко прибув в аеропорт Варшави. Його супроводжує дружина Марина Порошенко, а також народні депутати з "Євросолідарності". Зокрема, з п'ятим президентом перебувають Олексій Гончаренко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.

Також з Порошенком в Україну летять і його адвокати – Ілля Новіков та Ігор Головань.

На контролі виникла штовханина через журналістів. Натомість сам Порошенко заявив, що сон у нього був добрий, а причин для хвилювання немає.



Порошенко в аеропорту Варшави / Фото "Української правди"

До слова, судове засідання у справі Порошенка має розпочатися у Печерському районному суду міста Києва 17 січня, о 11:00.

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