Порошенко назвал цель своего визита в Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 12 декабря, поехал с рабочим визитом в Брюссель. Там он собирается обсудить с мировыми лидерами агрессию РФ в Азовском море и вопрос продления санкций против Кремля из-за войны на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Сейчас я уже твердо настроен на то, что у нас есть более чем убедительный аргумент для того, чтобы санкции были продолжены. Мы должны убедить, чтобы был рассмотрен и принят во внимание и Азовский пакет", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что мировые лидеры должны показать свою позицию относительно ответственности России и определить ее действия как открытую агрессию против Украины и как попытки оккупации Азовского моря и Керченского пролива.

Нам сейчас нужно делать максимум из того, что от нас зависит. С одной стороны для того, чтобы резко усилить возможности Вооруженных Сил Украины. А с другой стороны – укрепить международную солидарность вокруг Украины для того, чтобы агрессор четко понимал, что чем больше будет агрессивных действий, тем больше будет ответственность и тем больше заплатит Россия как страна-агрессор за совершенно безответственные агрессивные действия по отношению к нашему государству,

– подытожил глава государства.

Ожидается, что в Брюсселе Порошенко встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском и руководством Европейской комиссии, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.