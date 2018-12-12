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      Порошенко назвав мету свого візиту у Брюссель

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      Порошенко назвав мету свого візиту у Брюссель
      Порошенко назвав мету свого візиту у Брюссель / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко сьогодні, 12 грудня, поїхав з робочим візитом до Брюсселя. Там він збирається обговорити зі світовими лідерами агресію РФ в Азовському морі та питання продовження санцій проти Кремля через війну на Донбасі.

      Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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      "Зараз я вже твердо налаштований на те, що у нас є більш ніж переконливий аргумент для того, щоб санкції були продовжені. Ми маємо переконати, щоб був розглянутий і взятий до уваги і Азовський пакет", – наголосив Порошенко.

      Він додав, що світові лідери мають показати свою позицію щодо відповідальності Росії і визначити її дії як відкриту агресію проти України і як спроби окупації Азовського моря та Керченської протоки.

      Нам зараз треба робити максимум з того, що від нас залежить. З одного боку для того, щоб різко посилити спроможності Збройних Сил України. А з іншого боку – зміцнити міжнародну солідарність навколо України для того, щоб агресор чітко розумів, що чим більше буде агресивних дій, тим більша буде відповідальність і тим більше заплатить Росія як країна-агресор за абсолютно безвідповідальні агресивні дії по відношенню до нашої держави,
      – підсумував  глава держави.

      Очікується, що у Брюсселі Порошенко зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском і керівництвом Європейської комісії, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель й іншими європейськими лідерами.

      Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини Росії Петро Порошенко Новини України Новини політики Україна – Росія Санкції Конфлікт в Азовському морі Бельгія Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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