Порошенко не продлит действие военного положения после его завершения

Если Россия прекратит проявления своей агрессии в отношении Украины, то после истечения срока действия военного положения президент Петр Порошенко не продлит его. Об этом журналистам заявил сам глава государства.

"Остается и свобода слова и права, а я сейчас буду использовать возможности, предоставленные мне как верховному главнокомандующему законом о военном положении, для укрепления Вооруженных сил. Так, будут ограничены фотографирования передвижения воинских частей. Народ это поддерживает? Очевидно", – сказал президент .

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Через 30 дней военное положение истечет, закончится. Я его продлевать не собираюсь,

- подчеркнул президент.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабли.



Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.



Официальное действие военного положения в Украине началась 28 ноября.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него голосует Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

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