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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Порошенко не продовжить дію воєнного стану після його завершення

      632 Читать новость на русском
      Порошенко не продовжить дію воєнного стану після його завершення
      Порошенко не продовжить дію воєнного стану після його завершення / 24 канал

      Якщо Росія припинить прояви своєї агресії щодо України, то після спливання терміну дії воєнного стану президент Петро Порошенко не продовжить його. Про це журналістам заявив сам глава держави.

      "Залишається і свобода слова, і права, а я зараз використовуватиму можливості, які надані мені як верховному головнокомандувачу законом про воєнний стан, для зміцнення Збройних сил. Так, будуть обмежені фотографування пересування військових частин. Народ це підтримує? Очевидно", – сказав президент.

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      Через 30 днів воєнний стан сплине, закінчиться. Я його продовжувати не збираюся,
      – наголосив президент.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.

      Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.

      Офіційна дія воєнного стану в Україні розпочалась 28 листопада.

      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за нього голосує Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Головне, що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

       

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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